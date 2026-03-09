Отказу Аврил Лавин от выступлений в России нашли неожиданное объяснение

Mash: Аврил Лавин могла отказаться от выступлений в России из-за боязни клещей

Канадская певица Аврил Лавин могла отказаться от выступлений в России из-за боязни клещей. Такое неожиданное объяснение нашли в Telegram-канале Mash.

Организаторы концертов связались с поп-рок-легендой нулевых и предложили выступить в Москве. Однако звезда ответила им категорическим отказом.

Причину такого решения связывают с пережитой Лавин болезнью Лайма, из-за которой появляется сильная головная боль, паралич лицевого нерва, нарушение сердечного ритма и многие другие симптомы. Канадскую звезду кусали клещи в 2013-2014 годах, из-за чего ей пришлось сделать перерыв в карьере.

«Аврил посещала РФ минимум дважды — в 2007-м и 2011 годах. Тогда все прошло нормально, но сейчас она, видимо, узнала, что сезон клещей начинается в Москве в марте и заканчивается в октябре, сопоставила даты и отказалась», — предположили в Mash.

Канадская певица и автор песен Аврил Лавин получила звезду на Аллее славы в Голливуде в 2022 году. Она вспомнила, что впервые посетила аллею подростком — тогда она училась в средней школе и мечтала стать артисткой.