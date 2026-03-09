Парашютист приземлился в лесу и стал «новогодней игрушкой»

Парашютист застрял на дереве в Томской области. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным Томской областной поисково-спасательной службы, происшествие зафиксировали у аэродрома «Головино». Парашютист при приземлении зацепился за ветви в лесу и застрял на дереве без возможности самостоятельно спуститься.

Спасатели поисково-спасательного отряда «Центральный» с помощью лестницы и альпинистского снаряжения забрались на дерево и спустили пострадавшего на землю при помощи спасательной петли «Косынка» и альпинистской веревки.

Медицинская помощь парашютисту, превратившемуся в «новогоднюю игрушку», не потребовалась.

В конце 2025 года в Фано, Италия, 70-летний Эрмес Зампа и 63-летняя Виолетта Лайкецион в составе группы из 14 человек выпрыгнули из самолета, но в 30 метрах от земли стропы их парашютов запутались. Опытные парашютисты за считаные секунды рухнули вниз. В результате инструктор и бывшая спортсменка не выжили.