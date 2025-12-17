Двое опытных парашютистов столкнулись в 30 метрах от земли и не выжили

Daily Star: В Италии два опытных парашютиста столкнулись в воздухе и не выжили

Инструктор и бывшая спортсменка столкнулись в воздухе во время прыжка с парашютом и не выжили. Об этом сообщило издание Daily Star.

Инцидент произошел 14 декабря в Фано, Италия. 70-летний Эрмес Зампа и 63-летняя Виолетта Лайкецион в составе группы из 14 человек выпрыгнули из самолета. Однако в 30 метрах от земли стропы их парашютов запутались. Опытные парашютисты за считанные секунды рухнули вниз.

Уточняется, что Зампа имел 30-летний опыт и более двух тысяч прыжков за плечами. А Лайкецион была бывшей спортсменкой из Бразилии, проживавшей в Италии. Она совершила более шести тысяч прыжков.

По словам директора компании Skydive Fano Роберто Масио, причиной катастрофы стал человеческий фактор. «В последнее время несчастные случаи в основном происходят из-за человеческой ошибки. Достаточно мгновения невнимательности, и вы не осознаете, насколько близко находитесь к другому парашюту», — отметил Масио.

Ранее парашютист зацепился за крыло самолета, повис на нем и попал на видео. Инцидент произошел на высоте 15 тысяч футов (4,5 тысячи метров).