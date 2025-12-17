Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:11, 17 декабря 2025Путешествия

Двое опытных парашютистов столкнулись в 30 метрах от земли и не выжили

Daily Star: В Италии два опытных парашютиста столкнулись в воздухе и не выжили
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sky Antonio / Shutterstock / Fotodom

Инструктор и бывшая спортсменка столкнулись в воздухе во время прыжка с парашютом и не выжили. Об этом сообщило издание Daily Star.

Инцидент произошел 14 декабря в Фано, Италия. 70-летний Эрмес Зампа и 63-летняя Виолетта Лайкецион в составе группы из 14 человек выпрыгнули из самолета. Однако в 30 метрах от земли стропы их парашютов запутались. Опытные парашютисты за считанные секунды рухнули вниз.

Материалы по теме:
«Иначе я перестану себя уважать» Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
«Иначе я перестану себя уважать»Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
21 марта 2021
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024

Уточняется, что Зампа имел 30-летний опыт и более двух тысяч прыжков за плечами. А Лайкецион была бывшей спортсменкой из Бразилии, проживавшей в Италии. Она совершила более шести тысяч прыжков.

По словам директора компании Skydive Fano Роберто Масио, причиной катастрофы стал человеческий фактор. «В последнее время несчастные случаи в основном происходят из-за человеческой ошибки. Достаточно мгновения невнимательности, и вы не осознаете, насколько близко находитесь к другому парашюту», — отметил Масио.

Ранее парашютист зацепился за крыло самолета, повис на нем и попал на видео. Инцидент произошел на высоте 15 тысяч футов (4,5 тысячи метров).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

    Москва сохранила лидерство по достопримечательностям среди самых влиятельных городов мира

    В Кремле прокомментировали заявление «коалиции желающих» по войскам на Украине

    В Киеве заявили о выгоде России от президентских выборов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok