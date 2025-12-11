Парашютист зацепился за крыло самолета, повис на нем и попал на видео

Парашютист зацепился за крыло самолета во время прыжка в Северном Квинсленде (Австралия), повис на нем и попал на видео. Кадры публикует портал News.com.au.

Инцидент произошел еще 20 сентября, но ролик появился в сети только в начале декабря. В тот день самолет клуба свободного падения Far North Freefall Club (FNFF) с пилотом и 17 парашютистами вылетел из аэропорта Талли для выполнения группового прыжка.

В один момент пилот снизил скорость и подал сигнал готовности находящейся на борту группе. На кадрах видно, как первый парашютист прыгнул из самолета с высоты 15 тысяч футов (4,5 тысячи метров), но ручка от его запасного парашюта зацепилась за крыло и раскрылась. Перед этим спортсмен сильно ударился ногами о борт, из-за чего всего за несколько секунд порезал стопы.

Раскрывшийся парашют также задел оператора бортовой камеры, которому пришлось начать свободное падение раньше времени. Сообщается, что он получил незначительную травму. Всего из самолета выпрыгнули 13 парашютистов, еще двое остались на борту.

Повисшему на крыле самолета спортсмену удалось разрезать ткань с помощью ножа, раскрыть основной парашют и приземлиться, отделавшись лишь порезами и синяками на голенях. Это получилось во многом благодаря тому, что пилот смог удержать самолет на высоте в горизонтальном положении.

В ходе расследования было установлено, что борт не был загружен в пределах допустимых весовых и балансировочных ограничений, хотя это не стало причиной произошедшего. После инцидента Far North Freefall Club сделала нож обязательным снаряжением для парашютистов.

Ранее сообщалось, что перевозивший парашютистов самолет потерпел крушение по пути в аэропорт в Австралии. Он не долетел два километра до авиагавани.