Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 9 марта 2026Мир

Названа неожиданная причина возможного удара США по школе в Иране

CBS: США могли ударить по школе в Иране из-за старых разведданных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Anadolu via Getty Images

США могут быть причастны к удару по начальной школе для девочек в Иране из-за использования старых разведывательных данных. Неожиданную причину назвал CBS News со ссылкой на источники.

«Предварительная оценка США предполагает, что Штаты "вероятно" несут ответственность за атаку, но не были намеренно нацелены на школу и нанесли удар по ней по ошибке, вероятно, из-за использования устаревших разведывательных данных, которые ошибочно идентифицировали этот район как часть иранской военной базы», — передает телеканал.

По словам другого источника, следователи считают, что американские военные могли быть ответственны за удар по школе, поскольку они проводили операции в том районе, а израильские военные — нет. Однако он добавил, что «окончательных выводов пока не сделано».

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по школе для девочек в Минабе. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил слова американского лидера, добавив, что Иран является «единственной стороной, которая нацелена на гражданское население».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Японии выступили с тревожным для США прогнозом

    Советник Зеленского пожаловался на помощь Запада

    Нефтяная компания объявила форс-мажор после взрывов на НПЗ

    В Международной федерации лыжного спорта восхитились Коростелевым

    Названа неожиданная причина возможного удара США по школе в Иране

    Парашютист приземлился в лесу и стал «новогодней игрушкой»

    Названы последствия резкого подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Конгрессе США дали оценку Израилю за удары по Ирану

    Возле Купянска обнаружили и уничтожили переодетых украинских диверсантов

    Осудивший СВО музыкант удвоил доходы в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok