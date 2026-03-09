Премьер Италии попыталась оправдать операцию США в Иране и опозорилась

Ведущий Rete 4 подловил Мелони, попытавшуюся оправдать операцию США в Иране

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попыталась оправдать операцию США в Иране, но опозорилась. Ведущий телеканала Rete 4 Марио Джордано, который брал у премьера интервью, подловил ее.

В ходе разговора Мелони начала рассуждать о причинах атак Соединенных Штатов на Иран и пришла к выводу, что это произошло из-за провала дипломатии. Этим она вызвала недоумение у журналиста.

«То есть вы хотите сказать, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?» — переспросил Джордано.