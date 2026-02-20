Реклама

04:07, 20 февраля 2026Мир

В Италии высказались о решении территориального вопроса в украинском конфликте

Мелони: До решения территориального вопроса в украинском конфликте еще далеко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Киев и Москва далеки от решения территориального вопроса в украинском конфликте, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Sky tg24.

По ее словам, требования Москвы к Киеву относительно вывода войск с освобожденных армией РФ территорий являются необоснованными. Мелони рассказала о мирном плане, в который якобы входит территориальный аспект, но не уточнила, о чем идет речь.

«Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии», — высказалась она.

Ранее аналитик Марк Чемпион заявил, что украинцы, вероятно, готовы пойти на потерю территорий в обмен на гарантии мира.

    В Италии высказались о решении территориального вопроса в украинском конфликте

