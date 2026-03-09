Российские дипломаты помогли туристам после экстренной посадки самолета

Посольство РФ в Мьянме помогло россиянам после экстренной посадки самолета

Сотрудники посольства РФ в Мьянме оказали помощь туристам после экстренной посадки самолета компании Azur Air в Янгоне. Об этом дипмиссия сообщила в своем Telegram.

«Вечером 8 марта воздушное судно авиакомпании Azur Air по маршруту ZF-2559 Тюмень – Нячанг совершило экстренную посадку в городе Янгон. Пассажиры и экипаж не пострадали. Сотрудники посольства России в Мьянме оказали помощь находившимся на борту в прохождении паспортного контроля, размещении в гостиницах города», — отмечается в заявлении.

Кроме того, дипломаты помогли получить разрешение авиационных властей Мьянмы на пролет через воздушное пространство страны и посадку в Янгоне резервного самолета, на котором будет продолжен рейс. В посольстве указали, что Azur Air дополнительно сообщит о времени вылета судна.

Ранее самолет, летевший из Тюмени в Нячанг (Вьетнам), подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы. Предварительной причиной стали проблемы с двигателем.