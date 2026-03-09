Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:32, 9 марта 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян

SBA: Мошенники начали предлагать жертвам «льготные тарифы» связи
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, в которой предлагают жертвам подключить «льготные тарифы» от сотовых операторов, сообщили «Ленте.ру» специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»).

На фоне развития корпоративных программ связи — льготных тарифов, «корпоративных условий», тарифов «для своих» — у мошенников появляется удобная точка входа, а именно подключение связи через сторонний сайт и возможность успешной реализации целевой мошеннической атаки, объясняют специалисты.

Отмечается, что типовой сценарий выглядит следующим образом: посетителю предлагают оформить новый номер или перенести текущий номер к новому оператору, злоумышленники обещают фиксированную абонентскую плату ниже рынка и другие «специальные условия». При этом подключение якобы выполняется удаленно — через заявку и отправку данных.

Россиян предупреждают, что мошенники не позволяют применить новый тариф у оператора, у которого уже обслуживается жертва, так как в этом случае им сложно завладеть данными. Таким образом у человека возникнет резонный вопрос: зачем мне отправлять данные оператору, если они у него уже есть?

Основной риск — сбор персональных данных. В некоторых вариантах схемы человеку предлагают заполнить файл и отправить паспортные данные по e-mail или через форму на сайте. Это опасно по двум причинам. Во-первых, такие данные могут быть использованы для дальнейших атак и мошеннических операций. Во-вторых, знание паспортных данных повышает вероятность успешного социнжиниринга против поддержки оператора, например попыток перевыпуска SIM/eSIM или восстановления доступа к сервисам, где номер используется как подтверждение

Сергей Трухачевруководитель SBA

Мошенники создают фишинговые сайты, которые имитируют сервис, якобы запущенный официальным оператором, предостерегают эксперты. Они используют те же цвета и шрифты, составляют подробное описание услуг, указывают сроки переноса номера, размеры платежей и так далее.

Ранее стало известно, что мошенники резко активизировались в преддверии 8 Марта. Так, по данным «Информзащиты», только за первые две недели февраля количество фишинговых рассылок, маскирующихся под акции цветочных маркетплейсов и служб доставки, выросло на 42 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выиграла первое золото Паралимпиады

    Огненный шар заметили в небе над европейской страной

    Раскрыты последствия ограничений на тарифы такси в непогоду

    На Украине захотели сократить декретный отпуск в девять раз

    В России заметили рост спроса на необычный вид путешествий

    Названы самые частые ошибки мужчин при выборе подарка

    Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян

    Подсчитаны убытки авиакомпаний от вывоза россиян с Ближнего Востока

    Бразильские футболисты устроили массовую драку и получили 23 красные карточки

    Исчезнувших шесть тысяч лет назад животных нашли живыми в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok