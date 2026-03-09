SBA: Мошенники начали предлагать жертвам «льготные тарифы» связи

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, в которой предлагают жертвам подключить «льготные тарифы» от сотовых операторов, сообщили «Ленте.ру» специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»).

На фоне развития корпоративных программ связи — льготных тарифов, «корпоративных условий», тарифов «для своих» — у мошенников появляется удобная точка входа, а именно подключение связи через сторонний сайт и возможность успешной реализации целевой мошеннической атаки, объясняют специалисты.

Отмечается, что типовой сценарий выглядит следующим образом: посетителю предлагают оформить новый номер или перенести текущий номер к новому оператору, злоумышленники обещают фиксированную абонентскую плату ниже рынка и другие «специальные условия». При этом подключение якобы выполняется удаленно — через заявку и отправку данных.

Россиян предупреждают, что мошенники не позволяют применить новый тариф у оператора, у которого уже обслуживается жертва, так как в этом случае им сложно завладеть данными. Таким образом у человека возникнет резонный вопрос: зачем мне отправлять данные оператору, если они у него уже есть?

Основной риск — сбор персональных данных. В некоторых вариантах схемы человеку предлагают заполнить файл и отправить паспортные данные по e-mail или через форму на сайте. Это опасно по двум причинам. Во-первых, такие данные могут быть использованы для дальнейших атак и мошеннических операций. Во-вторых, знание паспортных данных повышает вероятность успешного социнжиниринга против поддержки оператора, например попыток перевыпуска SIM/eSIM или восстановления доступа к сервисам, где номер используется как подтверждение Сергей Трухачев руководитель SBA

Мошенники создают фишинговые сайты, которые имитируют сервис, якобы запущенный официальным оператором, предостерегают эксперты. Они используют те же цвета и шрифты, составляют подробное описание услуг, указывают сроки переноса номера, размеры платежей и так далее.

Ранее стало известно, что мошенники резко активизировались в преддверии 8 Марта. Так, по данным «Информзащиты», только за первые две недели февраля количество фишинговых рассылок, маскирующихся под акции цветочных маркетплейсов и служб доставки, выросло на 42 процента.

