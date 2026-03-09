WSJ: Трамп допустил поддержку убийства Моджтабы Хаменеи

Президент США Дональд Трамп допустил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, если тот не согласится отказаться от ядерной программы. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Белый дом отказался от комментариев, однако Трамп заявил газете New York Post, что он «недоволен» избранием Хаменеи на пост главы Ирана после того, как ранее назвал его «неприемлемым».

Ранее Трамп в эфире NBC назвал «большой ошибкой» выбор Моджтабы Хаменеи, который стал новым верховным лидером Ирана после смерти своего отца Али. «Я не знаю, продержится ли это долго. Думаю, они совершили большую ошибку», — сказал политик.