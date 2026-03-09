Реклама

Россия
22:05, 8 марта 2026Россия

Три человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал гражданский и два бойца «Орлана»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Два бойца подразделения «Орлан» и один мирный житель пострадали при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Как стало известно, автомобиль военнослужащих был атакован в районе поселка Степное. «Они [бойцы] были доставлены в Краснояружскую ЦРБ. У одного мужчины слепые осколочные ранения головы и плеча, у другого — баротравма», — говорится в сообщении. Им назначили амбулаторное лечение.

В селе Мешковое украинский дрон ударил в частный дом. Находившийся там гражданский получил минно-взрывную травму и был госпитализирован.

Ранее Минобороны сообщало о перехвате 170 беспилотников ВСУ над регионами России.

