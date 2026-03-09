Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:20, 8 марта 2026Мир

ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР

ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Израильская авиация нанесла удар по штабу ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) в Тегеране, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин, его слова приводит ТАСС.

«Мы продолжаем наносить мощные удары по самой основе режима в Иране. В результате удара мы уничтожили штаб-квартиру ВВС КСИР», — сказал офицер. Он добавил, что также были уничтожены запасы беспилотников, которые якобы были подготовлены для ударов по Израилю.

Ранее стало известно, что США и Израиль повредили ядерный объект в иранском Исфахане. Там начался пожар, который попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран сделал новое заявление о военном сотрудничестве с Россией

    Тренер «Динамо» прокомментировал разгромную победу над ЦСКА

    ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР

    «Река смерти» под Волчанксом унесла жизни тысяч солдат ВСУ

    Осколки украинского БПЛА попали в рейсовый автобус в российском курортном городе

    Украинский штаб разбомбили ВКС России во время совещания

    Три человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

    Более 100 человек погибли при ударе США по иранскому эсминцу

    В ОАЭ опровергли сообщения о первом ударе по Ирану

    Европе предрекли большие проблемы из-за двух причин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok