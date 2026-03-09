ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР

Израильская авиация нанесла удар по штабу ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) в Тегеране, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин, его слова приводит ТАСС.

«Мы продолжаем наносить мощные удары по самой основе режима в Иране. В результате удара мы уничтожили штаб-квартиру ВВС КСИР», — сказал офицер. Он добавил, что также были уничтожены запасы беспилотников, которые якобы были подготовлены для ударов по Израилю.

Ранее стало известно, что США и Израиль повредили ядерный объект в иранском Исфахане. Там начался пожар, который попал на видео.