В Госдуме призвали туриндустрию не поднимать цены на фоне сокращения направлений

Тарбаев призвал туриндустрию не поднимать цены из-за сокращения направлений

Текущие мировые события — военные действия, закрытие воздушных пространств — повлияют на отдых российских туристов, предупредил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев. В беседе с «Лентой.ру» депутат призвал российскую туриндустрию не поднимать необоснованно цены на фоне сокращения направлений.

«Минэкономразвития РФ и МИД РФ уже рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок, а туроператорам — приостановить продажи туров в Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию», — рассказал Тарбаев.

Депутат объяснил, что мировая ситуация приведет к тому, что направления туристических потоков будут снова меняться. Он добавил, что в таких условиях будет особенно активно развиваться внутренний туризм.

«Уже сегодня россияне могут спокойно бронировать туры на лето, осень и новогодние каникулы, если они хотят отдохнуть, не рискуя подставить себя под возможные осложнения внешнеполитической обстановки», — отметил Тарбаев.

И в этой связи я хотел бы призвать наших предпринимателей, представляющих туристическую индустрию, не использовать складывающуюся ситуацию с выездами за рубеж и отдыхом в других странах для существенного поднятия цен на свои услуги Сангаджи Тарбаев депутат Госдумы

Политик отметил, что речь не идет об инфляции или покрытии издержек. «Речь идет о повышенном спросе, который на пике теоретически можно компенсировать резким повышением цен только по причине ответа на то, что люди в условиях низкой конкуренции будут вынуждены переплачивать», — объяснил он.

По словам Тарбаева, повышение цен из-за сложившейся мировой ситуации неправильно и нерационально с точки зрения рынка, который, как известно, изменчив.

«Текущая ситуация — это еще одна возможность сделать рывок в сфере внутреннего туризма. И мы должны быть к этому готовы», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что ближневосточный кризис может привести к росту цен на путешествия для россиян и снижению турпотока на ряде направлений. Россияне летали через страны Персидского залива во множество популярных направлений, в том числе Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку, Сейшелы, Индонезию, Малайзию, Маврикий, Филиппины.