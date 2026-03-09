Реклама

Путешествия
02:01, 9 марта 2026Путешествия

В популярном эмирате ОАЭ начался пожар из-за падения обломков БПЛА

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Пожар возник в нефтедобывающем эмирате Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Огонь охватил нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Согласно заявлению властей эмирата, в результате инцидента никто не пострадал.

Вечером 7 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке нескольких нефтехранилищ, расположенных в Тегеране. Ранее стало известно, что иранской ракетой был поражен порт Фуджейра — один из крупнейших мировых хабов по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.

