В популярном эмирате ОАЭ начался пожар из-за падения обломков БПЛА

В эмирате Фуджейра ОАЭ начался пожар на НПЗ из-за падения обломков БПЛА

Пожар возник в нефтедобывающем эмирате Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Огонь охватил нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Согласно заявлению властей эмирата, в результате инцидента никто не пострадал.

Вечером 7 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке нескольких нефтехранилищ, расположенных в Тегеране. Ранее стало известно, что иранской ракетой был поражен порт Фуджейра — один из крупнейших мировых хабов по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.