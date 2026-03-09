В России высказались о партнерстве с Ираном после избрания нового верховного лидера

Отношения России и Ирана приобретут дополнительную предсказуемость и развитие стратегического партнерства, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о сотрудничестве с Тегераном после избрания нового верховного лидера.
«То, что так оперативно и организовано избрали нового лидера, говорит о том, что иранское политическое сообщество умеет концентрировать внимание на главном, добиваться результатов. Естественно, все здравомыслящие люди приветствуют, что появился новый лидер, тем более сын погибшего [Али Хаменеи]», — отреагировал Карасин.
Думаю, что наши отношения от этого только приобретут дополнительную предсказуемость и взаимную заинтересованность в том, чтобы развивать стратегическое партнерство. Одним словом, сплошной позитив
Сенатор допустил, что назначение может не понравится тем, кто сейчас атакует ракетами Иран.
«Но для общественного мнения России, по-моему, это позитивный сигнал, что Иран продолжает идти по предсказуемой, понятной дороге, остается договороспособным, ориентированным на спокойное, мирное развитие ситуации», — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Российский лидер подтвердил «неизменную поддержку и солидарность» Тегерану. Он добавил, что Россия «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.