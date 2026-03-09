Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 9 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о партнерстве с Ираном после избрания нового верховного лидера

Сенатор Карасин: Отношения РФ и Ирана приобретут дополнительную предсказуемость
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Отношения России и Ирана приобретут дополнительную предсказуемость и развитие стратегического партнерства, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о сотрудничестве с Тегераном после избрания нового верховного лидера.

«То, что так оперативно и организовано избрали нового лидера, говорит о том, что иранское политическое сообщество умеет концентрировать внимание на главном, добиваться результатов. Естественно, все здравомыслящие люди приветствуют, что появился новый лидер, тем более сын погибшего [Али Хаменеи]», — отреагировал Карасин.

Думаю, что наши отношения от этого только приобретут дополнительную предсказуемость и взаимную заинтересованность в том, чтобы развивать стратегическое партнерство. Одним словом, сплошной позитив

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор допустил, что назначение может не понравится тем, кто сейчас атакует ракетами Иран.

«Но для общественного мнения России, по-моему, это позитивный сигнал, что Иран продолжает идти по предсказуемой, понятной дороге, остается договороспособным, ориентированным на спокойное, мирное развитие ситуации», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Российский лидер подтвердил «неизменную поддержку и солидарность» Тегерану. Он добавил, что Россия «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал данные о наземной операции США в Иране

    Россотрудничество ответило на уничтожение Русского дома в Ливане

    Невеста пожаловалась на свадебный макияж и вызвала споры в сети

    В России высказались о партнерстве с Ираном после избрания нового верховного лидера

    Трамп призвал Австралию спасти женскую сборную Ирана по футболу

    Раскрыты подробности о визите Трампа в Китай

    Посольство сообщило о резервном рейсе для застрявших в Мьянме российских туристов

    В российский регион в марте придет 30-градусный мороз

    Беседовавший с Путиным и Дуровым журналист призвал молиться

    Макрон заявил о большой ошибке «Хезболлы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok