23:20, 8 марта 2026

В США подтвердили гибель еще одного военнослужащего в ходе операции против Ирана

CENTCOM: Седьмой военнослужащий США погиб в ходе операции против Ирана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе операции против Ирана погибли уже семь американских солдат. О смерти седьмого военнослужащего 8 марта сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

По данным CENTCOM, солдат скончался прошлой ночью. Он был ранен еще в начале марта. «Военнослужащий был тяжело ранен на месте нападения на американские войска в Королевстве Саудовская Аравия 1 марта», — говорится в сообщении.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что несколько американских солдат попали в плен. CENTCOM опровергло эту информацию.

