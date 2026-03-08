В США отреагировали на информацию о пленных американцах в Иране

Reuters: CENTCOM отрицает, что военные США были взяты в плен в Иране

Центральное командование США (CENTCOM) отреагировало на информацию о том, что американские военные попали в плен в Иране, обвинив Тегеран во лжи. Слова официального представителя ведомства Тимоти Хокинса передает агентство Reuters.

«Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном», — сказал он.

По его словам, Тегеран делает «все возможное» для распространения ложной информации и введения людей в заблуждение, и данная ситуация стала еще одним примером.

Ранее о пленении американских военных сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани. «Я слышал, что несколько американских солдат были захвачены в плен в одной из соседних стран», — заявил он.