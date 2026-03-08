Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:11, 8 марта 2026Мир

В США отреагировали на информацию о пленных американцах в Иране

Reuters: CENTCOM отрицает, что военные США были взяты в плен в Иране
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Центральное командование США (CENTCOM) отреагировало на информацию о том, что американские военные попали в плен в Иране, обвинив Тегеран во лжи. Слова официального представителя ведомства Тимоти Хокинса передает агентство Reuters.

«Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном», — сказал он.

По его словам, Тегеран делает «все возможное» для распространения ложной информации и введения людей в заблуждение, и данная ситуация стала еще одним примером.

Ранее о пленении американских военных сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани. «Я слышал, что несколько американских солдат были захвачены в плен в одной из соседних стран», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обвинил Иран в обстреле иранской школы для девочек

    Дмитриев рассказал о «шоковых» последствиях войны США с Ираном

    В США отреагировали на информацию о пленных американцах в Иране

    Российский губернатор сообщил о погибших из-за удара ВСУ по жилому дому

    Трамп высказался о сроках войны с Ираном

    В Нигерии террористы расправились с прихожанами РПЦ

    В Финляндии заявили о тайной подготовке закона о транзите ядерного оружия

    Трамп сделал дерзкое заявление о капитуляции Ирана

    Жители Кубы вышли на ночные протесты с кастрюлями

    Трамп высказался о поддержке Ирана Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok