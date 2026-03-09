Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:53, 9 марта 2026Мир

В США создали петицию для отправки младшего сына Трампа в Иран

Bild: Тысячи американцев создали петицию для отправки сына Трампа Бэррона в Иран
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Тысячи американцев создали петицию, в которой требуют отправить младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона в Иран в составе армии. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на сайт с документом.

«Разгорается гнев по поводу действий президента США и его планов даже отправить сухопутные войска в Иран. Под хэштегом "#SendBarron" тысячи людей требуют, чтобы младшего сына Трампа, Бэррона, призвали в армию», — отмечается в публикации.

На сайте с петицией выдвинут саркастичный аргумент в пользу такого решения: поскольку Соединенные Штаты сильны, пока их готовы защищать такие лидеры, как Трамп, его сын должен взять пример с отца и лично отправиться на войну с Ираном.

«Служение – это честь. Сила передается по наследству. Благослови тебя Бог, Бэррон», — указано в документе.

У прессы сложилось мнение, что основателем движения за отправку сына Трампа в зону конфликта может быть экс-сценарист сериала «Южный Парк» Тоби Мортон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасов газа осталось на два дня». Европа становится уязвимой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему?

    Военкор предрек США огромные потери при проведении наземной операции в Иране

    На Украине указали на нежелание Ближнего Востока иметь дело с Зеленским

    Дмитриев высказался о преимуществе России на фоне сильного подорожания нефти

    Трамп призвал не бояться роста цен на нефть

    В США создали петицию для отправки младшего сына Трампа в Иран

    НАТО проведут учения рядом с российской границей

    В Швейцарии ответили на вопрос о вступлении в Евросоюз

    Американская ракета дала сбой и рухнула в жилом районе

    В Иране пообещали заставить США пожалеть о своей агрессии против республики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok