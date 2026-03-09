Военный рассказал о значении взятия под контроль села Голубовка в ДНР

Матвийчук: Контроль Голубовки подтверждает стремление РФ занять Краматорск

Взятие под контроль села Голубовка в Донецкой народной республике (ДНР) подтверждает стремление Вооруженных сил России (ВС РФ) занять Краматорск и Славянск, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так о значении населенного пункта специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Это подтверждает наше стремление занять Краматорск и Славянск. Это промышленный район. С точки зрения возвращения его в административные границы Донецкой народной республики. Это село — это еще один шаг на подступе к Краматорску. Противник отводит подразделения с передовой линии обороны. Пытается сосредоточиться в глубине обороны и пытается оборонять укрепленные районы», — рассказал Матвийчук.

Ранее в Минобороны России сообщили, что армия заняла село Голубовка, расположенное на территории Краматорского района Донецкой народной республики.

2 марта стало известно, что Российская армия заняла село Круглое в Харьковской области.

