Возле Купянска обнаружили и уничтожили переодетых украинских диверсантов

Возле Купянска ВС РФ уничтожили переодетых диверсантов ВСУ

Около Купянска в Харьковской области солдаты армии России уничтожили разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые хотели незаметно пробраться в город. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В публикации говорится, что диверсионная группа была одета в гражданскую одежду. Разведчики спрятали оружие и шли по берегу реки Оскол. Однако они все равно выдали себя. Когда мимо пролетал разведывательный дрон, один из украинских военных не выдержал, достал оружие и начал стрелять в него.

Беспилотник остался цел и улетел за подкреплением. Разведчиков ликвидировали.

Незадолго до этого Хабаровский краевой суд приговорил работавшего в регионе на Украину диверсанта к 19 годам лишения свободы.