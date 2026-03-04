Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:23, 4 марта 2026Силовые структуры

Судьба работавшего на Украину в российском регионе диверсанта решена

В Хабаровске мужчина получил 19 лет за госизмену и диверсии по заданию Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Хабаровский краевой суд приговорил работавшего в регионе на Украину диверсанта к 19 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Им оказался житель Хабаровского края. Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»), части 2 статьи 281 («Диверсия, путем поджога, направленного на разрушение и повреждение сооружений и средств связи, в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации») и части 3 статьи 174.1 («Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления») УК РФ. Свою вину он не признал.

Первые пять лет лишения свободы он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима со штрафом в размере 450 тысяч рублей с ограничением свободы на два года.

Как установил суд, в июне 2024 года мужчина прошел обучение диверсионной деятельности по заданию представителя Украины. В итоге он поджег вышку мобильной связи в Хабаровске. Кроме того, он готовился к поджогу объекта транспортной инфраструктуры группой по сговору с представителем Украины, и с другим лицом. Его сообщник уже получил приговор.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур предотвратили теракт против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США отказались от ответственности за ситуацию на Ближнем Востоке

    Президент постсоветской страны постановил установить пожизненный срок за педофилию

    Популярность красной икры в России объяснили

    В удаленном от Украины почти в 2 тысячи километров регионе России ввели дистант из-за БПЛА

    Россиянин решил растопить сердце бывшей возлюбленной и сжег ее дом

    Базу США в Ираке атаковал беспилотник

    В России предупредили о подготовке ВСУ к контратаке на одном направлении

    ЦРУ поставит оружие курдским отрядам для боевых действий против Ирана

    Неонацисты появились у границ России

    Названы преимущества утреннего секса перед вечерним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok