Судьба работавшего на Украину в российском регионе диверсанта решена

В Хабаровске мужчина получил 19 лет за госизмену и диверсии по заданию Украины

Хабаровский краевой суд приговорил работавшего в регионе на Украину диверсанта к 19 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Им оказался житель Хабаровского края. Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»), части 2 статьи 281 («Диверсия, путем поджога, направленного на разрушение и повреждение сооружений и средств связи, в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации») и части 3 статьи 174.1 («Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления») УК РФ. Свою вину он не признал.

Первые пять лет лишения свободы он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима со штрафом в размере 450 тысяч рублей с ограничением свободы на два года.

Как установил суд, в июне 2024 года мужчина прошел обучение диверсионной деятельности по заданию представителя Украины. В итоге он поджег вышку мобильной связи в Хабаровске. Кроме того, он готовился к поджогу объекта транспортной инфраструктуры группой по сговору с представителем Украины, и с другим лицом. Его сообщник уже получил приговор.

