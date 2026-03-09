ВСУ ночью попытались атаковать российский регион

Слюсарь: ВСУ попытались атаковать четыре района Ростовской области

В ночь с 8 на 9 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались ударить по Ростовской области. Об этом рассказал губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах — Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Мясниковском», — говорится в сообщении.

Слюсарь уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала. При этом он отметил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется, призвав жителей быть осторожными.

Днем 8 марта Минобороны России сообщало о перехвате 170 беспилотников ВСУ над регионами страны.