11:33, 9 марта 2026Интернет и СМИ

Заболевшим гриппом россиянам назвали требующий насторожиться симптом

Врач Свитич заявила, что отсутствие температуры при гриппе должно насторожить
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Директор ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», член-корреспондент РАН Оксана Свитич назвала россиянам, которые заболели гриппом, симптом, требующий насторожиться. Его специалистка раскрылв в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Свитич рассказала, что обычно у больных гриппом температура тела поднимается до 38-39 градусов Цельсия. Однако в некоторых случаях этого не происходит. «Это [должно] настораживать. Это значит, что организм не борется», — предупредила врач.

Она пояснила, что при высокой температуре организм вырабатывает белки интерфероны, которые помогают бороться с болезнью. Если же температура не поднимается, то это значит, что иммунная защита организма ослаблена, заключила Свитич.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какое лекарство обязательно должно быть в аптечке в сезон гриппа. По словам врача, там всегда должны быть противовирусные препараты.

