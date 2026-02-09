Малышева назвала обязательные в сезон гриппа лекарства для домашней аптечки

Малышева призвала россиян держать дома противовирусные препараты в сезон гриппа

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева перечислила лекарства, которые обязательно нужно иметь в домашней аптечке в сезон гриппа. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Малышева призвала россиян держать дома противовирусные препараты. По ее словам, их прием следует начинать при первых симптомах болезни, до того, как анализы подтвердили, что это грипп или другое вирусное заболевание.

Одним из эффективных противовирусных лекарств она назвала арбидол. «Арбидол действует и против коронавируса, и против вируса гриппа. Когда мы начинаем его прием, мы как бы действуем сразу против нескольких типов вирусов, включая вирус гриппа. Вот почему не надо дожидаться анализа на грипп, лечиться нужно начинать сразу», — объяснила Малышева.

К обязательным средствам для аптечки она также отнесла ибупрофен и парацетамол. Как уточнила врач, эти препараты помогают снизить высокую температуру и облегчить боль в мышцах. Она добавила, что в сезон гриппа дома должны быть и средства от насморка.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности распространяющегося в России гонконгского гриппа для двух групп людей. Он также отметил, что определить у себя эту инфекцию сложно, потому что ее симптомы не отличаются от симптомов обычного гриппа.