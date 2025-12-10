Мясников заявил об опасности распространяющейся в России инфекции для двух групп людей

Врач Мясников заявил, что гонконгский грипп опасен для пожилых людей

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что распространяющийся в России гонконгский грипп особенно опасен для двух групп людей. Об этом он высказался в разговоре с НСН.

К группам риска Мясников отнес пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. По его словам, для них гонконгский грипп представляет более серьезную опасность, чем другие разновидности гриппа.

При этом, как уточнил врач, определить у себя эту инфекцию сложно, потому что ее симптомы не отличаются от симптомов обычного гриппа. Он добавил, что вакцина поможет защититься от заражения.

Ранее врач-терапевт Александр Паньковецкий назвал главную опасность гонконгского гриппа. Он предупредил, что инфекция передается почти молниеносно.

В начале декабря в России зафиксировали рост заболеваемости гонконгским гриппом. Вспышки заражения обнаружили на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.