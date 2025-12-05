Россиянам назвали главную опасность гонконгского гриппа

Врач Паньковецкий: Гонконгский грипп отличается высокой заразностью

Гонконгский грипп передается почти молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Паньковецкий.

«Гонконгский грипп — это разновидность сезонного гриппа типа А. Впервые вспышка заболевания была зафиксирована в Гонконге в конце 60-х годов. В настоящее время циркулирует как сезонный вариант. Это важный момент: вирус не новый, он хорошо изучен, и наши вакцины ежегодно учитывают его возможные изменения», — подчеркнул врач.

Наиболее частыми симптомами, по словам Паньковецкого, являются высокая температура до 40 градусов, сильная головная и мышечная боль, озноб, боль в горле и выраженный и длительный сухой кашель. Он также предупредил, что это заболевание нельзя переносить на ногах из-за высокого риска серьезных осложнений особенно у пожилых и детей.

«Этот грипп отличается высокой заразностью. Он передается молниеносно — в транспорте, в офисе, везде, где есть скопление людей, — сказал собеседник "Ленты.ру". — Пик заболеваемости гриппом в России традиционно приходится на январь-февраль. Массовые возвращения с праздников, начало работы школ и садов — это всегда фактор роста респираторных инфекций».

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост заболеваемости респираторными инфекциями, большинство случаев составляет гонконгский грипп. Наиболее активные вспышки обнаружили на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.