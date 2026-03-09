Реклама

Ирландский экономист заявил о перемене в отношениях США и Израиля

Пилкингтон: Израиль осознал, что США не смогут долго защищать его от Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Израильская сторона осознала, что США не смогут долго воевать и защитить ее от ответных ударов Ирана, заявил ирландский экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.

По его словам, израильские чиновники в панике. Эксперт отметил, что у израильтян было «магическое» представление о безграничной американской мощи.

«Теперь, когда они видят, что никакого волшебства не существует, они понимают, что статус-кво — это лишь постоянные удары беспилотниками и ракетами по их территории», — указал он на перемены в отношениях США и Израиля

Ранее стало известно, что удары по Ирану вызвали напряженность между США и Израилем.

