08:01, 10 марта 2026Из жизни

40-летняя женщина попыталась совратить трех 15-летних подростков обнаженной грудью

В Таиланде 40-летняя женщина обнажилась перед 15-летними школьниками
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде 40-летняя женщина попыталась совратить трех 15-летних подростков, которых встретила на фестивале. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел около часа ночи в субботу, 28 февраля, в провинции Районг. Школьники возвращались с храмовой ярмарки поздно вечером. Рядом с ними остановилась женщина на мотоцикле и предложила подвезти. Подростки согласились. Когда они приехали, тайка внезапно задрала футболку и показала им обнаженную грудь.

Школьники попытались уйти, но женщина схватила одного из них за руку. Когда они побежали, совратительница погналась за ними, однако им помог проезжавший мимо мужчина. Родители пострадавших обратились в полицию. Женщину задержали. Она заявила, что не собиралась вступать в сексуальный контакт с подростками, и все случившееся было недоразумением.

Позже она встретилась с родителями школьников, извинилась перед ними и пообещала не повторять подобных выходок.

Ранее сообщалось, что в США бывший мэр города Де-Риддер, штат Луизиана, попала под суд за секс с 16-летним подростком. По версии следствия, Мисти Робертс Клэнтон совратила мальчика во время вечеринки у бассейна.

