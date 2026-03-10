Жителям российского города пообещали аномальную погоду

Синоптик Колесов: Аномально теплая погода придет в Санкт-Петербург 12 марта

В четверг, 12 марта, в Санкт-Петербург придет аномально теплая погода. Об этом предупредил жителей Северной столицы главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Сейчас устанавливается такая погода, что с юго-западными, а потом и южными ветрами в наш регион приходит очень теплый воздух. В совокупности с солнечной погодой начнется значительный прогрев поверхности и повышение температуры воздуха от плюс 7 градусов до плюс 12 градусов», — рассказал метеоролог.

Колесов отметил, что эта температура воздуха почти вдвое выше температурных рекордов прошлых лет — раньше максимальное значение для этого дня достигало плюс 7 градусов Цельсия. В целом аномально теплый март наблюдался в Петербурге до этого в 2015 году — тогда воздух в городе прогрелся сильнее нормы и держался на отметках около плюс 15 градусов в течение пяти дней. Такие температуры, по словам Колесова, характерны скорее для апреля.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал жителям Москвы, что с 18 марта в город придет новая волна холодов.