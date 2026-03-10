Дачникам назвали срок начала штрафов за борщевик

РИА Новости: Россиян начнут штрафовать за борщевик на даче летом

Российских дачников начнут штрафовать за борщевик Сосновского и другие опасные растения на участках в начале лета. Об этом рассказали юристы, опрошенные РИА Новости.

Директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь напомнила, что с 1 марта владельцев любых участков обяжут бороться с опасными инвазивными видами растениями. Нарушителей ждет штраф, для физлиц он составит от 20 до 50 тысяч рублей.

Управляющий партнер юридического бюро Zharov Group Евгений Жаров отметил, что реальная угроза получить штраф появится в мае-июне, когда начнется вегетационный сезон, во время которого растения начнут активно расти и станут видимыми. В этот период ведомства начнут проверять участки.

«Главный нюанс для владельцев: штрафуют не за факт наличия борщевика на участке, а за непринятие мер по его уничтожению», — подчеркнул эксперт. Поводом для проверки могут стать жалобы соседей, плановый рейд или мониторинг территории. Советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов добавил, что размер штрафа будет завидеть о того, есть ли в регионе собственный закон с опасными растениями.

Ранее Рослесхоз приравнял ясенелистный клен к борщевику и призвал уничтожать его.