Дачников призвали провести ряд работ в марте

Агроном Маслов: В марте на даче нужно обрезать деревья и кустарники

Для подготовки к дачному сезону в марте в первую очередь следует обрезать плодовые деревья и кустарники. О работах, которые следует провести в первый месяц весны, рассказал главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов в беседе с 360.ru.

Эксперт посоветовал начать с рано пробуждающихся косточковых деревьев, а затем перейти на яблони и груши. Среди кустарников стоит в первую очередь подстричь жимолость, потом — смородину и малину. Закончив с обрезкой, можно перейти к побелке стволов. Маслов рекомендовал использовать отвары на основе смол, петролатума и добавок. Кроме того, следует обмотать деревья нетканым материалом.

Также важно принять меры по профилактике образования морозобоин на фоне перепадов температуры и обработать участок от вредителей и болезней. Для этого подойдет железный купорос. В борьбе с насекомыми также помогут ловчие кольца или пояса из бумаги, мешковины или пленки.

