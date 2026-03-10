Реклама

07:23, 10 марта 2026Силовые структуры

Дело находящегося в зоне СВО российского экс-мэра прекратили

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Уголовное дело в отношении экс-мэра Большого Камня Приморского края Рустяма Абушаева, который находится в зоне специальной военной операции (СВО), прекратили. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, производство по делу остановили не по реабилитирующим основаниям — решение связано с государственными наградами.

Сам же экс-мэр в своем Telegram-канале заявил, что дело в отношении него прекращено в связи с непричастностью.

Дело в отношении Абушаева возбудили в марте 2023 года за мошенничество с землей и ведение бизнеса через доверенных лиц. Тогда же его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Спустя месяц экс-мэр написал в своем канале, что находится в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что чиновника из Пятигорска обвинили в ущербе на 117 миллиона рублей.

