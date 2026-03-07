Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:49, 7 марта 2026Силовые структуры

Чиновника из Пятигорска задержали за превышение полномочий

Первого замглавы администрации Пятигорска обвинили в ущербе на 117 млн руб.
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Первый заместитель главы администрации Пятигорска задержана по подозрению в превышении полномочий с ущербом на 117 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

В 2020 году женщина, будучи замглавы города и председателем единой комиссии по осуществлению конкурсных закупок, действуя вместе с другими неназванными гражданами, обеспечила победу коммерческой организации в электронном аукционе по муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении женщины.

Ранее в Сергиевом Посаде сотрудники ФСБ задержали первого заместителя главы города и других чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств. По версии следствия, с 2023 по 2025 год задержанные похищали деньги, выделенные на борьбу с борщевиком Сосновского, а также получали взятки от подрядчика за подписание актов и увеличение объема работ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вышла из соглашения с ООН

    Опубликован архив уникальных кадров звезд советского рока

    В Госдуме раскритиковали застрявших в Дубае россиян

    Перечислены подробности поджога банкомата в Подмосковье

    Швеция причислила перехваченное в Балтийском море судно к российскому теневому флоту

    Чиновника из Пятигорска задержали за превышение полномочий

    Российских гандболистов допустят до международных турниров

    Подозреваемого во взрыве в банке в Подмосковье задержали

    Schiaparelli представил туфли с кошачьими головами и нарвался на гнев общественности

    Минобороны Великобритании признало свое присутствие на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok