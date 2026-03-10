Реклама

17:23, 10 марта 2026

Дочь Виктории Бони купила поношенную обувь и одежду после полета в экономклассе

Дочь ведущей Бони Анджелина купила поношенные джинсы после полета в экономклассе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Дочь российской ведущей и блогерши Виктории Бони и ирландского предпринимателя Алекса Смерфита Анджелина Смерфит купила поношенную обувь и одежду после полета в экономклассе. Видео появилось в Instagram-аккаунте телезвезды (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

13-летняя наследница предстала перед камерой в синих джинсах и белых ботинках, оформленных мехом. Оказалось, что все эти вещи девочка купила на платформе Vinted, предназначенной для покупки и продажи поддержанной одежды, обуви и аксессуаров.

«Тебе не кажется это странным? Они не воняют внутри? Их же носили, кто-то потел… Чужие пятки не брезгуешь?» — возмутилась знаменитость.

В январе Боня поделилась роликом из салона самолета. Телеведущая запечатлела наследницу в серых спортивных брюках, штанины которых оказались испачканы внизу. В видео девочка отметила, что согласилась лететь экономклассом только в этот раз.

