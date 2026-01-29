Дочь Виктории Бони показала грязные штаны во время полета в экономклассе

Дочь российской телеведущей и блогерши Виктории Бони и ирландского предпринимателя Алекса Смерфита Анджелина Смерфит показала грязные штаны во время полета в экономклассе. Видео появилось на странице знаменитости в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» запечатлела 13-летнюю девочку в салоне самолета. Она предстала перед камерой в серых спортивных брюках, штанины которых оказались испачканы внизу.

При этом мать с иронией поинтересовалась у дочери, модно ли в настоящее время так выглядеть. «Вообще нет. Я просто в грязи была. Помою, и все будет хорошо», — заявила Смерфит.

Кроме того, родственницы обсудили полет в экономклассе. Так, девочка отметила, что согласилась на подобные условия только в этот раз.

Ранее в январе Виктория Боня рассказала о тратах дочери с фразой «ты не офонарела?» Однако впоследствии знаменитость преподнесла ей украшения в качестве подарка.