Виктория Боня рассказала о тратах 13-летней дочери с фразой «ты не офонарела?»

Ведущая Виктория Боня заявила, что ее дочь Анджелина тратит по 700 евро в день

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала о тратах дочери Анджелины Смерфит с фразой «ты не офонарела?». Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В настоящее время 13-летняя девочка отдыхает со своим отцом — ирландским предпринимателем Алексом Смерфитом. По словам Бони, дочь пользуется ее банковской картой, и бывший избранник знаменитости обратил внимание на крупные траты наследницы в магазинах модных брендов и косметики, которые доходят до 700 евро (примерно 64 тысячи рублей) в день.

«Я смотрю, а там: Victoria's secret — 300 евро, Sephora — 400. В один день. Раньше она тратила по 100 евро в день, сейчас тратит по 300-400 за раз. То есть по 700 евро в день. Я этого не видела. Я ей написала, что тут папа спрашивает, ты не офонарела? Хотя это мои деньги», — заявила экс-участница реалити-шоу «Дом-2».

В свою очередь, девочка попросила мать сказать Смерфиту, что это был новогодний подарок. «Такая хитрая, конечно! (...) Отрублю ей карту», — заключила ведущая.

В мае 2025 года победивший тяжелую болезнь Алекс Смерфит показал новую внешность.

