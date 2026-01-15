Реклама

Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

Боня подарила 13-летней дочери Анджелине украшения после возмущений ее тратами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская телеведущая Виктория Боня внезапно преподнесла дочери Анджелине Смерфит подарки после возмущений ее чрезмерными тратами. Ролик опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша поделилась видео, в котором показала распаковку украшений, купленных для 13-летней девочки на Коста-Рике. Боня приобрела для дочери несколько пар серебряных сережек и колье, которые та заранее выбрала сама. Подросток получила презент за победу на скачках.

«Думала буду отчитывать за деньги ее сегодня, но так как она взяла второе место в скачках, придется отложить этот моментик на более выгодный момент», — отметила инфлюэнсер в описании к ролику, который набрал почти пять миллионов просмотров.

При этом ранее Боня возмутилась чрезмерными расходами дочери, которая была на отдыхе вместе с отцом — ирландским предпринимателем Алексом Смерфитом. По словам звезды «Дома 2», дочь пользуется ее банковской картой, и бывший избранник знаменитости обратил внимание на крупные траты наследницы в магазинах модных брендов и косметики, которые доходят до 700 евро (около 64 тысяч рублей) в день.

В мае 2025 года победивший тяжелую болезнь Алекс Смерфит показал новую внешность.

