Силовые структуры
18:55, 10 марта 2026Силовые структуры

Экс-главе Росалкогольрегулирования запросили срок и 33 миллиона рублей штрафа

Прокурор запросил для экс-главы Росалкогольрегулирования 14 лет и ₽33 млн штрафа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Прокурор запросил для экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна 14 лет колонии и штраф в размере 33,1 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия».

По данным следствия, в период с 2013 по 2018 год бенефициар «ОФК-банка» Чуян и его подчиненный — бывший президент кредитной организации Николай Гордеев, — выдали 115 заведомо невозвратных кредитов. Эти деньги были переведены на счета фирм-однодневок, подконтрольных фигуранту. Кроме того, в 2016-2017 годах со счетов кредитной организации были выведены деньги по фиктивным соглашениям об уступке прав требования.

Как сообщает издание, после того как в 2018 году Чуян уволился с госслужбы, он покинул Россию. В 2021 году он был задержан в Черногории, но власти страны отказались его экстрадировать.

В декабре 2024 года суд арестовал заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко за коррупцию.

