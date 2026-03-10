Украина бросила бригаду морпехов на сложное для ВСУ направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой элитное подразделение — бригаду морпехов — на сложном участке боевых действий. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, морскую пехоту задействовали на участке, где действует российская группировка войск «Центр». Бои велись в районе населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Белицкое и Золотой колодезь в Донецкой народной республике (ДНР).

На этом направлении ВСУ несут серьезные потери — лишь за один день боев Украина потеряла до 325 бойцов. Глава ДНР Денис Пушилин называл бои за эту территорию ожесточенными. «Видим (...) ожесточенные боестолкновения на подступах к Белицкому и Новому Донбассу», — заявлял он. Тем не менее, по его словам, российским войскам удается продвигаться.

Ранее появились детали боев в районе последнего рубежа обороны ВСУ в Донбассе — славянско-краматорской агломерации.