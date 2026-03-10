Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:34, 10 марта 2026Россия

Украина бросила в бой элитное подразделение на сложном участке боевых действий

Украина бросила бригаду морпехов на сложное для ВСУ направление
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой элитное подразделение — бригаду морпехов — на сложном участке боевых действий. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, морскую пехоту задействовали на участке, где действует российская группировка войск «Центр». Бои велись в районе населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Белицкое и Золотой колодезь в Донецкой народной республике (ДНР).

На этом направлении ВСУ несут серьезные потери — лишь за один день боев Украина потеряла до 325 бойцов. Глава ДНР Денис Пушилин называл бои за эту территорию ожесточенными. «Видим (...) ожесточенные боестолкновения на подступах к Белицкому и Новому Донбассу», — заявлял он. Тем не менее, по его словам, российским войскам удается продвигаться.

Ранее появились детали боев в районе последнего рубежа обороны ВСУ в Донбассе — славянско-краматорской агломерации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Популярность апартаментов у молодежи объяснили

    Стало известно возможное наказание Верке Сердючке в России

    Популярная российская блогерша пожаловалась на тяжелый развод и расплакалась

    Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу резко выросло

    В рыболовной сети нашли 15-метровую тушу редкого кита

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО рассказала о его обещании перед заданием

    Актриса Ирина Горбачева показала фото топлес и рассказала о жизни с РПП

    Apple решила зарегистрировать в России бренд умных часов

    Уиткофф рассказал об угрозе уничтожения Израиля одной ядерной бомбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok