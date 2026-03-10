Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 10 марта 2026Россия

Появились детали боев в районе последнего рубежа обороны ВСУ в Донбассе

РФ нанесла удар по Славянску, прозванному последним рубежом обороны ВСУ в ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы России нанесли удар по Славянску и Краматорску, агломерации, прозванной последним рубежом обороны Украины в Донбассе. Детали боев на этом направлении появились в сообщении Министерства обороны России.

Как рассказало оборонное ведомство в отчете из зоны специальной военной операции (СВО), под удар в этом районе Донецкой народной республики (ДНР) попали три механизированные, аэромобильная, штурмовая и горно-штурмовая бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На этом участке ВСУ потеряли более 145 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе произведенной в странах НАТО.

Ранее сообщалось, что российские войска сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель ВСУ. Где именно был сбит борт, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о просьбе Трампа к Путину по Украине

    Курс доллара в России взлетел

    В стране БРИКС отказались обрабатывать платежи за российскую нефть

    Россиянин обвинил легендарного тренера по фигурному катанию Москвину в «пропаганде убийц»

    Названы слабые места популярных кроссоверов Geely с пробегом

    Жених конькобежки подарил ей роскошную машину в честь победы на Олимпиаде

    В пещере нашли скелеты матери и дочери-карликов

    В России оценили новость об усилении ПВО Украины

    Названа цена обновленного седана Aurus

    «Роскосмос» рассказал о затоплении МКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok