РФ нанесла удар по Славянску, прозванному последним рубежом обороны ВСУ в ДНР

Вооруженные силы России нанесли удар по Славянску и Краматорску, агломерации, прозванной последним рубежом обороны Украины в Донбассе. Детали боев на этом направлении появились в сообщении Министерства обороны России.

Как рассказало оборонное ведомство в отчете из зоны специальной военной операции (СВО), под удар в этом районе Донецкой народной республики (ДНР) попали три механизированные, аэромобильная, штурмовая и горно-штурмовая бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На этом участке ВСУ потеряли более 145 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе произведенной в странах НАТО.

Ранее сообщалось, что российские войска сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель ВСУ. Где именно был сбит борт, не уточняется.