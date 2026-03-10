Реклама

Главком ВСУ рассказал об особенности нынешнего этапа конфликта

Сырский заявил, что понятие переднего края размывается на текущем этапе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На текущем этапе боевых действий понятие «переднего края обороны» фактически размывается. Об этом заявил главнокомандующий армией Украины Александр Сырский, передает РБК-Украина.

«Особенность войны на нынешнем этапе такая, что понятие переднего края размывается и на многих участках обоюдные зоны инфильтрации для малых пехотных групп могут достигать более 10 километров», — сказал главком.

По его словам, несмотря на размывание, на некоторых участках линии боевого соприкосновения украинские подразделения продолжают удерживать установленные рубежи обороны.

Ранее Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут проводить наступательные операции и «бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу».

