Губернатор Брянской области обратился к местным жителям на фоне атаки ВСУ

Глава Брянской области Богомаз: Жителям следует ограничить нахождение на улице

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обратился к местным жителям на фоне мощной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). В своем Telegram-канале он призвал горожан ограничить свое нахождение на улице из-за воздушной угрозы.

«Ограничить нахождение на улице, закрыть окна в помещениях», — дал распоряжение чиновник.

Кроме того, глава региона сообщил о сильном задымлении продуктами горения в Советском районе города.

ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате вражеской атаки пострадали 12 человек. Под ударом оказался завод по производству микросхем — снаряды обрушились на здание как раз во время пересменки сотрудников.

