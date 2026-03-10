Иностранец голышом пробежал по улице в Таиланде и встревожил местных жителей

The Pattaya News: Голый иностранец, прикрывая пах, пробежал по улице Паттайи

Иностранец пробежал по популярному туристическому месту Таиланда голышом и встревожил местных жителей. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 9 марта на улице Сой 12 на пляже Паттайи. По словам 35-летнего очевидца Джаккракрита Маньимута, голый мужчина, прикрывая пах рукой, бежал так, будто за ним гнались злоумышленники. «Он совсем не выглядел пьяным или сумасшедшим, просто очень торопился, как будто спасался от чего-то серьезного. Я понятия не имел, какой он национальности и что произошло, поэтому быстро достал телефон, чтобы записать это», — сказал Маньимута.

На данный момент причина происшествия не установлена. Власти города также не комментировали ситуацию. Расследование инцидента продолжается.

Ранее две голые трансженщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) погнались с кирпичом в руках за туристом в Таиланде. По словам очевидцев, они громко ругались и требовали оплату за интимные услуги, которые предоставили мужчине.