10:40, 10 марта 2026Мир

Иран атаковал американский военный объект

КСИР: Иран нанес ракетный удар по военной базе США Харир в Иракском Курдистане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран при помощи ракет атаковал американскую военную базу «Харир» в Иракском Курдистане. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает IRIB.

«Штаб-квартира армии-агрессора США на базе "Харир" в Курдистанском регионе была поражена пятью ракетами отважными ракетчиками КСИР», — отмечается в сообщении.

Ранее газета The Wall Street Jouranl (WSJ) со ссылкой на арабских официальных лиц сообщила, что за ударами Ирана прослеживается четкая стратегия и координация. Тегеран атакует американские дипломатические и военные объекты, энергетическую инфраструктуру, а также курдские группировки в Ираке, чтобы не допустить их участия в конфликте наземными силами.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он добавил, что Москва «была и будет» надежным партнером Тегерана.

