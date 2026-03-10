Раскрыта скоординированная стратегия Ирана в войне с США

WSJ: В США зафиксировали снижение интенсивности иранских обстрелов

Иран снизил интенсивность ракетных ударов по соседним странам, стабилизировав темпы на уровне около 45 ракет в сутки. Об этом со ссылкой на Еврейский институт национальной безопасности Америки сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным организации, на второй день конфликта Тегеран выпускал до 420 ракет, однако сейчас обстрелы приобрели системный характер. Помимо ракет, Иран использует сотни беспилотников для атак на нефтяные объекты, аэропорты и дипломатические представительства.

Аналитики и арабские официальные лица отмечают, что за ударами прослеживается четкая стратегия и координация. Иранские силы атакуют американские дипломатические и военные объекты, энергетическую инфраструктуру, а также курдские группировки в Ираке, чтобы не допустить их участия в конфликте наземными силами.

Ранее в США заявили о неоправданных надеждах Вашингтона на быстрый крах Ирана. Отмечается, что внутренняя структура иранского руководства непрозрачна, и трудно составить объективное представление о его положении, особенно когда США и Израиль не вводят войска на территорию Ирана.

Как отмечает WSJ, степень стойкости, продемонстрированная руководством Ирана, поднимает вопрос о том, как долго США и Израиль смогут продолжать войну сверху и какой ценой, если их враг не сдастся. Одна из причин, по которой иранские лидеры смогли выдержать подавляющее военное давление, заключается в том, что они планировали новую войну с тех пор, как понесли тяжелые потери во время 12-дневной войны с Израилем и США в июне 2025 года.