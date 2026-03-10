Реклама

14:27, 10 марта 2026Мир

Иран ответил на угрозы Трампа об усилении атак в 20 раз

Лариджани: Иран считает пустыми угрозы США нанести мощные удары по стране
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Иран считает пустыми угрозы президента США Дональда Трампа об усилении атак по Исламской Республике в 20 раз. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Иранский героический народ не боится ваших пустых угроз. Более великие люди не смогли стереть иранскую нацию», — обратился он к американскому лидеру.

Ранее Трамп пригрозил Ирану увеличить в 20 раз силу ударов по Ирану. Он отметил, что Вашингтон примет такие меры в том случае, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив.

9 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

