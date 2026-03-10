Реклама

Иран раскрыл число раненых с начала конфликта с США и Израилем

Минздрав Ирана: В результате ударов США и Израиля пострадало 15 тысяч человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: ranian Red Crescent Society / Handout via Reuters

В Иране в результате ударов США и Израиля пострадало около 15 тысяч человек. Об этом сообщил Минздрав Исламской Республики, передает агентство Tasnim.

«С начала войны, развязанной Израилем и США против нашей страны, более 15 тысяч граждан получили ранения», — говорится в заявлении.

Как утверждается, ударам на территории страны также подверглись 87 медицинских пунктов, 24 лечебных центра, 21 станция скорой помощи и 18 машин скорой помощи.

7 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Глава государства сообщил, что постоянно контактирует с лидерами стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Президент Ирана, в свою очередь, поблагодарил Россию за солидарность с народом Исламской Республики.

