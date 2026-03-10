Израиль ударил по иранской школе

Fars: Израильские военные нанесли удар по школе в провинции Маркази в Иране

Израильские военные нанесли удар по школе в городе Хомейн в западной иранской провинции Маркази. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным издания, удару подверглась школа имени доктора Хафези. В результате атаки также были повреждены жилые дома, расположенные в непосредственной близости от учебного заведения.

Помимо школы, удары наносились по учебному лагерю, торговому центру и административному зданию в городе. В сообщении уточняется, что атаки совершены «сионистским режимом».

28 февраля была атакована школа для девочек в иранском Минабе. Жертвами атаки стали более 100 учениц. Представители американской администрации на закрытом брифинге в Конгрессе признали, что США наносили удары в районе, где располагается школа.