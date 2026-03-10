Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 10 марта 2026Мир

Израиль ударил по иранской школе

Fars: Израильские военные нанесли удар по школе в провинции Маркази в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Israeli Army / Reuters

Израильские военные нанесли удар по школе в городе Хомейн в западной иранской провинции Маркази. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным издания, удару подверглась школа имени доктора Хафези. В результате атаки также были повреждены жилые дома, расположенные в непосредственной близости от учебного заведения.

Помимо школы, удары наносились по учебному лагерю, торговому центру и административному зданию в городе. В сообщении уточняется, что атаки совершены «сионистским режимом».

28 февраля была атакована школа для девочек в иранском Минабе. Жертвами атаки стали более 100 учениц. Представители американской администрации на закрытом брифинге в Конгрессе признали, что США наносили удары в районе, где располагается школа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    В США заявили о неоправданных надеждах Вашингтона на быстрый крах Ирана

    Постсоветская страна отправила Ирану гуманитарную помощь

    Израиль ударил по иранской школе

    Нефть резко подешевела на фоне заявлений Трампа

    У ликвидированного бойца ВСУ нашли «тетрадь расходов»

    Объявлено о возможной подготовке значительной операции в зоне СВО

    Названы главные ошибки в использовании секс-игрушек

    В словах Трампа о завершении конфликта в Иране сильно усомнились

    Демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok