Экономика
17:43, 10 марта 2026Экономика

Лепс рассказал о миллионных тратах на жилье

Лепс признался, что тратит на содержание дома миллион рублей в месяц
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Григорий Лепс раскрыл траты на содержание своего частного дома. Сумму он назвал в интервью YouTube-каналу «proПУСК».

В ответ на вопрос о том, сколько сейчас может стоить ежемесячная квартплата, артист отметил, что не знает, потому что живет в доме. По его словам, на содержание такой недвижимости уходит около миллиона рублей в месяц.

Лепс также попытался угадать, за сколько можно снять однокомнатную квартиру в Москве. Певец считает, что арендная ставка может составлять около 100 тысяч рублей.

Ранее Лепс намекнул на причины расставания с 20-летней невестой Авророй Кибой. Он также не исключил, что в будущем может возобновить отношения с девушкой.

