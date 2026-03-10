Москвичам назвали способы пожаловаться на прогревающего авто во дворе соседа

Юрист Воропаев: Долгий прогрев авто во дворе запрещен ПДД

Долгий прогрев автомобиля на жилых и прилегающих к жилым территориям запрещен 17-й главой Правил дорожного движения (ПДД). О том, как пожаловаться на соседа, нарушающего порядок, «Вечерней Москве» рассказал юрист Лев Воропаев.

По словам специалиста, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) есть статья, которая предусматривает штрафные санкции до трех тысяч рублей за долгий прогрев машины во дворе. Однако на практике штрафы часто не работают: доказать факт правонарушения бывает довольно сложно.

Чтобы пожаловаться на правонарушение, необходимо сделать видеозапись, на которой оно будет зафиксировано. «Желательно, чтобы был инструмент, который зафиксирует временной интервал», — добавил Воропаев.

Видео нужно направить сотрудникам Госавтоинспекции. Если вину докажут, владельца машины могут вызвать для дачи показаний. Однако сам специалист оказался настроен пессимистично. «Все это так долго и муторно, что не факт, что делом будут активно заниматься, а водителя привлекут к ответственности», — заключил он.

Ранее автовладельцев предупредили о штрафах за неправильную тонировку машины. Российское законодательство запрещает тонировку в машине ветрового стекла, а также окон дверей водителя и переднего пассажирского места.